Kwon Young-se réaffirme sa volonté de réunifier la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a réaffirmé sa volonté de déployer sans cesse des efforts pour retrouver une péninsule coréenne unifiée. C’est ce qu’il a déclaré lundi dans son discours de félicitations prononcé lors du vernissage de l'exposition intitulée « Troisième nature » tenue au musée d'art d'Erfurt, en Allemagne.Selon Kwon Young-se, en visite dans ce pays européen à l’occasion de la célébration du 32e anniversaire de la réunification allemande, cette dernière est l'avenir à long terme de la péninsule coréenne et les sud-Coréens aspirent à ce que l’Allemagne a réalisé il y a trois décennies. Il a également souligné que la forte volonté du peuple allemand avait fini par porter ses fruits en faisant de sa nation réunifiée la capitale de la paix et de la prospérité en Europe.C’est justement la voie que le président sud-coréen Yoon Suk-seol souhaite emprunter afin de résoudre les problèmes liés au nucléaire et aux droits humains en Corée du Nord et de construire une péninsule unie où les valeurs comme la liberté, les droits de l'Homme, la justice et la paix sont respectées, a-t-il ajouté.Le ministre de la Réunification a ensuite mis en avant l’importance de la culture dans une situation où les relations intercoréennes étaient plus que jamais dans l’impasse car la promotion des échanges culturels entre les deux Corées pourrait faire naître une nouvelle opportunité en faveur d'une seule et unique nation.Kwon sera reçu aujourd’hui par le président allemand Frank-Walter Steinmeier et sollicitera la coopération de Berlin en vue de la dénucléarisation du Nord et de la réunification pacifique de la péninsule coréenne.