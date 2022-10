JCS : la Corée du Nord tire un missile balistique de moyenne portée

Photo : KBS News

Pyongyang a lancé ce matin un nouveau projectile présumé cette fois être un missile balistique de portée intermédiaire.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé que l’engin semble avoir été tiré vers 7h23 en direction de l’est depuis les environs de Mupyong-ri dans le nord-ouest du territoire nord-coréen. Et d’ajouter que le missile a survolé l’archipel japonais. Les autorités militaires cherchent en ce moment à obtenir plus de détails.En janvier dernier aussi, le régime de Kim Jong-un avait testé un missile de même type également depuis la région de Mupyong-ri avec un angle aigu.Récemment, le pays communiste multiplie les tirs de missiles de courte portée de différents types comme le KN-23, le KN-24 ou encore le KN-25. C’est la première fois en neuf mois qu’il lance un engin à portée intermédiaire.Sachez que depuis le début de l’année, le Nord mène une série inédite d’essais d’armes, avec 21 lancements de missiles balistiques et deux autres de projectiles de croisière.Dans ce contexte, l’armée du Sud redouble de vigilance et coopère étroitement avec les Etats-Unis face à des provocations supplémentaires nord-coréennes.