FAO : la Corée du Nord figure sur la liste des pays nécessitant une aide alimentaire

Photo : KBS News

La Corée du Nord a de nouveau été intégrée à la liste des pays ayant besoin d'une aide alimentaire extérieure afin de couvrir ses besoins, dressée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).Dans son rapport intitulé « Perspectives de récolte et situation alimentaire » pour le troisième trimestre de cette année, la FAO a inclus le royaume ermite parmi les 45 nations nécessiteuses.D’après elle, la majorité des habitants souffrent de carences nutritionnelles et du manque de diversité dans l’alimentation, notamment en raison des faibles précipitations et du déficit de ressources agricoles au Nord. La situation risque de s’aggraver, compte tenu de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire associée au ralentissement économique qui va se poursuivre.A noter que Pyongyang figure dans cette liste depuis 16 ans, à savoir depuis la première enquête menée par la FAO en 2007. Parmi les 45 pays désignés cette année, on retrouve 33 nations africaines, neuf asiatiques, deux d'Amérique latine et des Caraïbes ainsi qu’un pays européen. Plus précisément, en Asie, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Liban, la Birmanie, le Pakistan, le Sri Lanka, la Syrie et le Yémen sont sur la liste en plus de la Corée du Nord. En Europe, l'Ukraine en fait partie.