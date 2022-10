Tir de missile nord-coréen : Yoon Suk-yeol dénonce une provocation téméraire

Photo : YONHAP News

La nouvelle bravade de Pyongyang a fait l’objet d’un premier commentaire du président de la République lors de son échange matinal avec la presse, ce mardi.Yoon Suk-yeol a d’abord fustigé la Corée du Nord de poursuivre des provocations imprudentes, avant d’affirmer qu’elle finira par être confrontée à une réponse déterminée de l’armée de sa voisine du Sud, de ses pays alliés et de la communauté internationale.Dans une allocution prononcée le 1er octobre, à l’occasion de la journée des forces armées, le chef de l’Etat avait déjà défini le développement de l’arme atomique du royaume ermite comme un défi frontal au régime de non-prolifération nucléaire à l’échelle mondiale.Par ailleurs, le Bureau présidentiel de Yongsan a convoqué ce matin son Conseil de sécurité nationale (NSC). C’est le patron de celui-ci qui a présidé la réunion et le président Yoon y a participé en personne. Sa présence semble témoigner de la gravité de la situation, l’engin ayant volé cette fois au-dessus de l’espace aérien de l’archipel japonais.Au cours de la conférence, les participants ont analysé les circonstances du lancement du nouveau missile de Pyongyang et son intention. Sans oublier de faire l’état des lieux de la posture de l’armée et de discuter des mesures à prendre. Précédemment, le NSC avait martelé que les tirs de missiles de courte portée du Nord constituaient une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.