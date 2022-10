Fonds iraniens bloqués en Corée du Sud : Téhéran admet des progrès dans le dossier

Photo : KBS News

Le ministère iranien des Affaires étrangères a fait part des progrès réalisés dans les négociations concernant les fonds gelés de son pays en Corée du Sud. Lors d’une conférence de presse régulière tenue hier, son porte-parole Nasser Kanani a ainsi déclaré que de sérieuses discussions tenues pour résoudre ce problème avaient avancé dans le bon sens.La voix du ministère a également ajouté que Téhéran déployait des efforts constants dans le but de débloquer ses fonds gelés à l’étranger et fournirait bientôt des informations supplémentaires concernant les devises gelées au pays du Matin clair.Actuellement, environ 7 milliards de dollars sont bloqués dans des banques sud-coréennes. Il s’agit du plus grand montant d’argent iranien bloqué à l’étranger. En effet, cette restriction avait eu lieu à la suite des sanctions de l'administration Trump prises à l’encontre de l’Iran, après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018.La nouvelle sur un éventuel déblocage a été relayée par les médias iraniens peu après la libération d’un Américain détenu par Téhéran. D’après Nurnews, les négociations entre la Corée du Sud et l’Iran ont été organisées par l’intermédiaire d’un pays du Moyen-Orient, séparément des pourparlers destinés à rétablir l'accord sur le nucléaire.Concernant les négociations atomiques, Kanani a évoqué les possibilités de sauver cette entente qui pourrait aboutir dans un court délai si Washington prend une décision politique.