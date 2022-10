Tir de missile nord-coréen : le Japon active son système d’alerte pour la 1re fois depuis 5 ans

Photo : YONHAP News

Au Japon aussi, le gouvernement a annoncé que le missile balistique nord-coréen, lancé ce main, semble s’être abîmé dans l’océan Pacifique après être passé au-dessus de l’archipel. Et d’ajouter que ce tir constitue une violation flagrante des résolutions onusiennes et une menace également pour ses habitants.L’agence Kyodo a rapporté que le Conseil de sécurité nationale (NSC) nippon s’était lui aussi réuni.Aussitôt après le lancement de l’engin, l’administration de Fumio Kishida a activé le système d'alerte national J-Alert pour en informer rapidement son peuple et appelé les résidents de certaines régions de la préfecture d’Aomori et de l’île Hokkaido, donc du nord du pays, à se mettre à l’abri. Elle a également demandé aux bateaux en navigation de rester vigilants.C’est la première fois depuis le 15 septembre 2017 que le système en question a été activé pour cause de tirs de missiles de Pyongyang. A l’époque, un engin nord-coréen s’était écrasé dans l’océan Pacifique après avoir survolé le Japon.