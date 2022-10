IRA : chute des ventes de voitures électriques sud-coréennes

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, les ventes de véhicules électriques du constructeur sud-coréen Hyundai Motor et de sa filiale Kia Motors ont considérablement chuté le mois dernier par rapport à août, après la mise en œuvre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA).Hyundai Motor America (HMA) vient d'annoncer avoir vendu en septembre 306 voitures électriques de modèle Ioniq 5. Cela représente un recul de 14 %, soit une baisse de 211 unités, par rapport aux 1 517 vendues en août dernier. De son côté, Kia a vu, sur la même période, son modèle électrique EV6 s’écouler à 1 440 automobiles, soit une baisse de 22 % comparé au résultat du mois précédent qui était de 1 840.Il faut savoir que l’IRA, signée le 16 août dernier par le président américain Joe Biden, est immédiatement entrée en vigueur. Etant donné que l'Ioniq 5 de Hyundai Motor et l'EV6 de Kia sont produits en Corée du Sud puis exportés vers les USA, ils ne bénéficient plus des subventions, versées désormais uniquement aux véhicules électriques fabriqués en Amérique du Nord.Pour en bénéficier, Hyundai Motor, dont l’usine de véhicules électriques est en cours de construction à Savannah, dans l’Etat de Géorgie, devrait attendre jusqu’à l’achèvement des travaux, à savoir après 2025.Dans un contexte où les démocrates mettent en avant l’IRA comme l’une des réalisations majeures de l'administration Biden à l'approche des élections de mi-mandat de novembre, les deux constructeurs du pays du Matin clair ne pourront pas éviter les dégâts.En revanche, le nombre total de voitures, tout type confondu, vendues sur le marché américain par les deux géants sud-coréens a progressé en septembre. Hyundai a vendu le mois dernier quasiment 60 000 véhicules, soit une augmentation de 11 % en glissement annuel, tandis que Kia a commercialisé un peu plus de 56 000 automobiles, soit une hausse de 6 % par rapport au même mois l'an dernier.Les professionnels s’accordent à dire que l'IRA aura des impacts inévitables sur l’industrie automobile sud-coréenne. Pourtant, ils se feront sentir avec un certain décalage.