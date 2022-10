Parlement : début de l’audit annuel sur les actions de l’exécutif

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que l’Assemblée nationale entame son audit annuel sur les actions du gouvernement, le premier du quinquennat de Yoon Suk-yeol.Un total de 783 ministères et autres administrations publiques sont concernés. Les commissions permanentes compétentes interrogeront leurs chefs ou leurs délégués jusqu’au 3 novembre. Certaines d’entre elles doivent prolonger leurs travaux.Ce premier jour, 12 commissions ouvrent le bal. Parmi elles figurent notamment celles de la législation et des affaires juridiques, de l’intérieur et de la sécurité publique ou encore des affaires étrangères et de la réunification.Les députés membres de la première s’affronteront notamment autour de la requête adressée à Moon Jae-in par la Cour des comptes. Celle-ci a récemment sollicité le prédécesseur direct de Yoon de répondre à son questionnaire écrit sur l’affaire Lee Dae-jun, du nom d’un fonctionnaire sud-coréen tué par des soldats du Nord dans leurs eaux territoriales en mer Jaune. C’était en septembre 2020, donc sous l’administration Moon.Et au sein de la commission des affaires étrangères, le PPP, le parti au pouvoir, et le Minjoo, le premier mouvement de l’opposition, doivent se livrer à une vive passe d'armes sur le récent vote par ce dernier de la motion de censure contre le ministre des Affaires étrangères Park Jin.Autres sujets argumentatifs. Ils concernent l’emménagement des services présidentiels à Yongsan, la proposition de loi sur le rachat du riz par le gouvernement, les soupçons de manipulation du cours d’actions de Deutsch Motors pesant sur l’épouse du président Yoon ou encore les allégations de corruption contre le patron du Minjoo Lee Jae-myung.