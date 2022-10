COVID-19 : 16 423 nouveaux cas, les visites en présentiel dans les Ephad autorisées

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 16 423 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été confirmés, soit quelque près de 4 000 infections de plus qu’hier. Malgré cette progression, le bilan quotidien reste en-dessous des 20 000 contaminations pour le deuxième jour consécutif. Quant au nombre de personnes décédées à cause du coronavirus, il a été évalué à 19. C'est la première fois depuis 63 jours que ce chiffre est inférieur à 20.Comme les principaux indicateurs montrent la poursuite de la décrue de l’épidémie, le gouvernement a décidé d’autoriser à partir d’aujourd’hui les visites en présentiel aux patients jugés vulnérables, notamment ceux des établissements pour personnes âgées dépendantes (Ephad), ceux pour les individus en situation de handicap et ceux des hôpitaux psychiatriques.Les visiteurs peuvent y accéder à tout moment s’ils présentent un test antigénique négatif à condition de garder leur masque en face à face et d’éviter de manger ensemble.Les pensionnaires des Ephad ayant reçu quatre doses de vaccin sont autorisés de leur côté à sortir, quel que soit la raison. De plus, les animateurs externes peuvent désormais fréquenter ces établissements s’ils répondent à certains critères comme l'administration de trois injections du sérum.Rappelons que les autorités sanitaires qui avaient accepté fin avril les visites en présentiel dans les Ephad à l’approche de mai, considéré comme le mois de la famille en Corée du Sud, avait fait marche arrière le 25 juillet face à la recrudescence des cas de COVID-19.