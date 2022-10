JCS : Pyongyang tire un missile balistique présumé être « Hwasong-12 »

Photo : KBS News

La Corée du Nord a lancé ce matin un nouveau missile balistique, cette fois à portée intermédiaire.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), l’engin, tiré vers 7h23 depuis les environs de Mupyong-ri dans le nord-ouest de son territoire, a volé en direction de l’est avant de passer au-dessus de l’archipel japonais.Le projectile aurait parcouru quelque 4 500 kilomètres à une altitude maximale de près de 970 km. Il s’est déplacé très vite : 17 fois la vitesse du son. Il s’agirait de missile de type « Hwasong-12 », lancé à sa portée la plus élevée et capable de frapper la base de Guam dans le Pacifique depuis laquelle les renforts américains partiront en cas d’éventualité. La distance entre Pyongyang et l’île américaine est d’environ 3 400 km.Pour rappel, en janvier dernier aussi, le pays communiste avait testé le « Hwasong-12 » également depuis la région de Mupyong-ri avec un angle aigu. Le projectile a alors parcouru près de 800 kilomètres à une altitude de quelque 2 000 kilomètres. Il s’était donc abîmé en mer sans survoler le territoire nippon.Depuis le début de l’année, le Nord mène une série inédite d’essais d’armes, avec 21 lancements de missiles balistiques, y compris celui d’aujourd’hui. Récemment, il a multiplié les tirs d’engins de courte portée de différents types. C’est la première fois en neuf mois qu’il lance un projectile à portée intermédiaire.Le JCS a indiqué s’être entretenu avec les Etats-Unis et avoir partagé la situation, aussitôt après la nouvelle bravade de l’Etat ermite. L’armée du Sud se tient aussi sur le qui-vive afin de faire face à de nouvelles provocations de Pyongyang et envisagerait des mesures militaires en réponse au lancement d’aujourd’hui.