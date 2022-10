Tir de missile nord-coréen : nouvel échange téléphonique entre les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen s’est entretenu ce matin par téléphone avec ses homologues américain et japonais, après le nouveau tir de missile nord-coréen. Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi l’ont fermement condamné.Les trois diplomates ont alors rappelé que le régime de Kim Jong-un a déjà effectué, la semaine dernière, quatre lancements de missiles de courte portée et que tous ces essais constituaient une violation claire de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Ils ont plus particulièrement évoqué le fait que le missile testé aujourd’hui a survolé l’archipel japonais avant de tomber dans l’océan Pacifique et que son tir représente une menace sérieuse non seulement pour la péninsule, mais aussi pour la région et l’ensemble de la communauté internationale.Les représentants des trois pays ont également appelé le royaume ermite à arrêter immédiatement ses actes de provocation. Selon eux, le Nord continue de faire monter le degré de bravade après l’annonce, le 8 septembre, de sa nouvelle loi autorisant les frappes nucléaires préventives. Ils ont d’emblée souligné la nécessité pour la communauté internationale de donner une forte réponse à la menace nucléaire et balistique de Pyongyang. Et de s’engager à renforcer leur coopération à deux ou à trois afin de se pencher sur les mesures à prendre en ce sens.