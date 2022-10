Le gouvernement annonce des mesures de lutte contre la pénurie de taxis de nuit

Photo : YONHAP News

Le gouvernement se mobilise pour trouver une solution à la pénurie de taxis de nuit. A l’origine de ce problème qui s’est récemment aggravé, le manque de chauffeurs. En cause, pendant l’épidémie de coronavirus, bon nombre d’entre eux ont abandonné la profession pour devenir livreurs de colis ou de repas à domicile. Le chiffre s’élève jusqu’à 30 % dans le cas de conducteurs de taxis gérés par des sociétés.Face à une telle situation, l’exécutif présente notamment la majoration des tarifs supplémentaires à verser aux conducteurs la nuit. Selon cette proposition, les clients payeront 4 à 5 000 wons, contre 3 000 wons actuellement, s’ils font venir un taxi, et ce bien entendu pour une meilleure rémunération des chauffeurs. La mesure sera appliquée d’abord dans la région de Séoul avant la fin de l’année.A ce propos, le ministre des Transports Won Hee-ryong a expliqué que l’augmentation de ces tarifs réglementés de nuit profiterait aux chauffeurs, et non pas aux plateformes de taxis.Autre décision annoncée. Il s’agit d’amender la disposition concernée pour lever les règles qui contraignent les taxis à ne pas circuler selon les jours et les uns après les autres. Une obligation qui est maintenue depuis 50 ans. A Séoul, où la situation est grave, elle sera supprimée dès ce mois-ci.De même, les procédures visant à embaucher un chauffeur de taxi seront elles aussi simplifiées. Il suffira désormais de suivre le minimum nécessaire comme par exemple la vérification du casier judiciaire des candidats. Le travail à temps partiel sera également autorisé.