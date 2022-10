Déménagement du CFC de Yongsan à Pyeongtaek

Photo : YONHAP News

Le commandement des forces combinées sud-coréano-américaines (CFC) quitte son siège, qui se trouve actuellement à Séoul, pour se déplacer dans l’immense base militaire américaine de Pyeongtaek, à environ 70 km au sud de la capitale. Une annonce faite aujourd’hui par le ministère de la Défense.L’opération de déménagement d’une partie de ses effectifs et de ses infrastructures est déjà terminée. Cette fois, celle de pas moins de 700 soldats restants et des équipements de télécommunications vient de commencer pour s’achever à la fin du mois. Le CFC quitte alors son QG de Yongsan pour la première fois en 44 ans, et ce conformément à un accord conclu en juin 2019 entre les chefs de la défense des deux alliés.Le mois prochain, le commandement combiné organisera au nouveau complexe une cérémonie marquant le début de « l’ère de Pyeongtaek ».Le ministère sud-coréen a affirmé qu’à Yongsan, le CFC, symbole de l’alliance Séoul-Washington, avait accompli avec succès sa mission de protéger les sud-Coréens contre la menace d’invasion et de provocation de la Corée du Nord.