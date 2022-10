Photo : YONHAP News

Le temps en Corée du Sud a particulièrement été pluvieux ce mardi. Dans la matinée, des averses sont tombées sur tout le territoire. Elles se sont ensuite calmées dans l’ouest du pays, même si de légères précipitations ne sont pas à exclure. De plus, le ciel restera couvert par de nombreux nuages gris.Dans l’est et le sud, la situation a été tout autre. La pluie et le vent ont perduré et devraient prendre fin entre ce soir et demain matin.Du côté des températures, le pays a été divisé en plusieurs parties : le nord et l’ouest ont observé entre 20 et 21°C, le centre 22°C, tandis que le quart sud-est a été compris entre 24 et 26°C et l’île méridionale a culminé à 27°C.