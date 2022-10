Guterres condamne fermement le lancement du missile balistique nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations unies a fermement condamné le lancement du missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) effectué, hier, par la Corée du Nord.Dans un communiqué publié le même jour par son porte-parole, Antonio Guterres a également dénoncé « la violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et un acte téméraire ».Concernant le fait que le projectile a survolé le territoire japonais, le patron de l’Onu a fustigé que le pays communiste ait « ignoré la sécurité des transports aérien et maritime ». Il l’a alors appelé à relancer le dialogue avec la communauté internationale afin de réaliser une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne pour atteindre une paix durable.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a tiré, mardi, un IRBM à 7h23 depuis les environs de Mupyong-ri situé dans le nord-ouest de son territoire. Le missile a parcouru 4 500 km en survolant l'archipel nippon, avant de s’écraser dans le Pacifique.Dans ce contexte, le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra aujourd'hui un briefing pour discuter de ce dossier. D’après un responsable du ministère des Affaires étrangères, la Corée du Sud devrait y participer en tant que pays concerné même si elle n’est pas membre du conseil. Ce dernier est prévu à 15h, heure de New York.