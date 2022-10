Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont lancé tôt ce matin quatre missiles sol-sol en direction de la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon, pour répondre au tir de missile balistique à portée intermédiaire effectué hier par Pyongyang.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les armés sud-coréenne et américaine ont chacune tiré deux ATACMS, en visant une cible virtuelle.Le JCS a déclaré que ce lancement montrait la fiabilité et la précision des contre-attaques des deux alliés, capables de neutraliser les menaces tout en maintenant l’état de surveillance.Par ailleurs, un autre projectile expédié par la Corée du Sud, le Hyunmoo-2, est tombé directement après son survol, mais aucun dommage humain n’a été recensé. Un responsable des autorités militaires a affirmé appréhender la raison de la chute.