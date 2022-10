34 739 nouveaux cas de COVID et début de la vaccination contre la grippe saisonnière

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 34 739 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été signalées en Corée du Sud. Et le nombre de patients dans un état critique s’est élevé à 333, soit le plus bas depuis 58 jours.Cependant, les autorités sanitaires s’inquiètent d’une éventuelle propagation conjointe de l’épidémie et de la grippe saisonnière. En effet, l’alerte à l’influenza a déjà été déclenchée le 16 septembre dernier.Dans ce contexte, la vaccination gratuite pour les enfants de moins de 14 ans et les femmes enceintes débute dès aujourd’hui. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Pour rappel, la vaccination pour les enfants en bas âge qui reçoivent pour la première fois le vaccin antigrippe avait déjà été lancée le 21 septembre. Le taux d’inoculation est de 23,2 % soit plus élevé que celui à la même période l’année dernière, qui était de 14,4 %.Quant à l’administration gratuite du sérum pour les personnes âgées, elle commencera progressivement dès le 12 octobre selon les tranches d’âge. Les individus concernés peuvent se faire vacciner dans des cliniques de quartier, des hôpitaux ou des centres de santé publics.