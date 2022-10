Expert américain : Pyongyang lancerait bientôt un ICBM

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord a lancé, hier, un missile balistique à portée intermédiaire, un spécialiste américain a avancé qu’elle devrait tirer prochainement un missile balistique intercontinental (ICBM) et effectuer son 7e essai nucléaire d’ici la fin de l’année.Le président du think tank américain, Rogue States Project, en a fait part, mardi, dans une interview avec un média sud-coréen. Selon Harry Kazianis, les raisons de ces futures bravades s’expliquent, d’une part, par la focalisation des Etats-Unis sur le dossier ukrainien et, d’autre part, par le manque de soutien de Pékin et de Moscou envers Washington dans le cadre des sanctions onusiennes contre le royaume ermite. Ce dernier est pleinement conscient de cette situation, et enchaîne depuis quelques jours les provocations.Les autorités sud-coréennes et américaines jugent, elles aussi, que le régime de Kim Jong-un a fini les préparatifs pour son 7e essai nucléaire et qu’il n’attend plus qu’une décision politique pour passer à l’acte.