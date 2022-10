Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol a entériné hier la nomination de Cho Kyoo-hong à la tête du ministère de la Santé et du Bien-être. Cette décision est intervenue peu de temps après que l’Assemblée nationale a adopté le rapport sur les résultats de son audition le même jour.Cho est ainsi devenu le premier patron de ce ministère sous l’administration de Yoon. Ce poste était vacant depuis son investiture après la démission de Kwon Deok-cheol, nommé par l’ancien chef de l’Etat Moon Jae-in.Entre-temps, Chung Ho-young et Kim Seung-hee ont été désignés comme candidats, mais n’ont pas réussi à passer l’audition parlementaire en raison des soupçons d’abus de pouvoir et de détournement de fond publics.