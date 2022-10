Photo : YONHAP News

Park Dong-ha et Park Moon-joon, deux vétérans sud-coréens qui ont combattu dans le bataillon français des Nations unies pendant la guerre de Corée, pourront finalement se reposer au Cimetière national de Dongjak à Séoul, après leur mort. Le ministère des Patriotes et des Anciens combattants a annoncé aujourd’hui qu’il projetait de réviser la loi relative au Cimetière national dans ce sens.Jusqu’ici la législation permettait d’enterrer au sein de ce lieu symbolique seulement les soldats décorés par la Corée du Sud, alors que ces deux messieurs ont reçu la Légion d’honneur. D’autres anciens combattants sud-coréens affectés aux armées des pays participants de l’Onu et qui ont reçu des décorations de leur part seront identifiés, pour qu’on puisse rendre les hommages qu’ils méritent.