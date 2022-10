Tir de missile nord-coréen : Park Jin téléphone avec Blinken, puis avec Hayashi

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a téléphoné hier à son homologue américain à la suite du nouveau lancement de missile de Pyongyang.Park Jin et Antony Blinken ont dénoncé que ce mouvement viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et met en péril la paix de la péninsule coréenne et de la communauté internationale. Ils ont souligné que la série de provocation de la Corée du Nord ne pouvait pas être ignorée, avant de s’engager à approfondir la coopération bilatérale ainsi que celle avec le Japon pour y faire face, notamment dans le cadre du conseil onusien. Les deux hommes sont également convenus de relever d’un cran la coordination de sécurité des deux alliés en maintenant une position de défense conjointe solide.Park a enchaîné avec une discussion téléphonique avec le chef de la diplomatie japonaise Yoshimasa Hayashi. Les deux ministres étaient d’accord sur le fait que le projectile lancé par le royaume ermite a chuté dans l’océan Pacifique après avoir survolé l’archipel nippon, et que sa bravade ne fait que renforcer l’alliance dans la région y compris celle entre Séoul, Washington et Tokyo.Pour rappel, Pyongyang a tiré un missile balistique à moyenne portée hier matin depuis Mupyong-ri. Avec cette énième bravade, le régime de Kim Jong-un aurait souhaité arborer sa capacité à toucher l’île de Guam, un territoire américain dans l'océan Pacifique.