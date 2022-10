Investissements directs à l’étranger : la somme déclarée établit un record

Photo : YONHAP News

Le montant des investissements directs à l'étranger de la Corée du Sud, déclaré pour ces trois premiers trimestres de l’année, a dépassé la barre des 20 milliards de dollars pour la première fois. Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, le chiffre s’est élevé à 21,52 milliards de dollars, soit une hausse de 18,2 % sur un an.Toujours d’après le ministère, la somme déclarée a établi un record historique malgré les incertitudes liées à l’inflation mondiale et à l’augmentation des taux d’intérêt. Les secteurs des technologies de pointe comme les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les accumulateurs électriques ont attiré des investissements massifs, et l’industrie manufacturière a également connu une augmentation importante.Cette embellie est en partie imputable au fait que la demande pour la Chine s’est détournée vers la Corée du Sud suite aux mesures américaines qui font barrage à l’empire du Milieu.Le ministère a ajouté que les efforts du gouvernement sud-coréen avaient sa part de contribution en évoquant la Table ronde des investisseurs de l'Amérique du Nord, organisée le mois dernier à New York. A cette occasion, sept entreprises de cette région ont remis leurs déclarations d’investissement dont le montant total s’élève à 1,15 milliard de dollars.