Tir de missile nord-coréen : retour de l’USS Ronald Reagan dans la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

L’USS Ronald Reagan, le porte-avions américain à propulsion nucléaire, va revenir dans les eaux internationales de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Il a récemment quitté cette zone après la fin de l’entraînement militaire conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-UnisD’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), cette décision sans précédent vise à renforcer la position de défense de l’alliance Séoul-Washington face aux provocations de Pyongyang et montre sa volonté de répondre fermement à toute menace de ce dernier.Les ministères de la Défense des deux pays ont pris cette mesure hier en vertu de l’accord conclu lors du sommet entre leurs présidents, Yoon Suk-yeol et Joe Biden, sur le déploiement opportun et coordonné des armes stratégiques américaines.Petit rappel : l’USS Ronald Reagan et son groupe aéronaval sont arrivés à la base d’opérations de Busan le 25 septembre, avant de participer à une manœuvre maritime le lendemain pendant quatre jours.Appelé « base militaire flottante », le navire de guerre de 103 000 tonnes est équipé de près de 90 avions et dénombre 5 000 membres du personnel de bord.