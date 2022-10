COVID-19 : 34 739 nouveaux cas, les pensionnaires des Ephad retrouvent leur famille en présentiel

Photo : YONHAP News

34 739 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés, ces dernières 24 heures, en Corée du Sud. Et le nombre de patients dans un état critique s’est élevé à 333, soit le plus bas depuis 58 jours. Quant au taux de létalité, il reste à 0,11 %.Le gouvernement autorise alors depuis hier les visites en présentiel aux pensionnaires jugés vulnérables. Notamment ceux des Ephad. C’est une première en presque trois ans. Les membres de famille et proches peuvent y accéder à tout moment s’ils présentent un test antigénique négatif, à condition de garder leur masque en face à face et d’éviter de manger ensemble.Les retrouvailles ne peuvent qu’être émouvantes. C’était le cas de Jung Joo-ri, une expatriée rentrée dans son pays natal, mais qui a failli repartir sans pouvoir rencontrer son père hospitalisé depuis l’hiver 2019.Autre changement. Les patients des établissements pour séniors ou personnes en situation de handicap, ayant reçu quatre doses de vaccin, sont autorisés de leur côté à sortir. Ce n’est pas tout. Les animateurs externes peuvent désormais retourner dans ces centres s’ils répondent à certains critères comme l'administration de trois injections du sérum.Song Mi-hee, une art-thérapeute, a pu ainsi retrouver ses patients. Ensemble, ils ont fait de activités qui leur permettent de renforcer les muscles des mains.Les autorités sanitaires s’inquiètent cependant d’une éventuelle propagation conjointe du coronavirus et de la grippe saisonnière. En effet, l’alerte à l’influenza a déjà été déclenchée le 16 septembre dernier.Dans ce contexte, la vaccination gratuite pour les enfants de moins de 14 ans et les femmes enceintes ont débuté aujourd’hui.