Photo : YONHAP News

Fumio Kishida souhaite communiquer étroitement avec la Corée du Sud en matière de sécurité. D’après le bureau du Premier ministre japonais, ce dernier a tenu ces propos, hier soir, suite à sa conversation téléphonique avec le président américain Joe Biden. Le tir de missile balistique à portée intermédiaire de Pyongyang était à l’ordre du jour de cet entretien bilatéral.En détail, le chef du gouvernement nippon a souhaité approfondir les relations Séoul-Tokyo, tournées vers l’avenir. A commencer donc par les questions de la sécurité, qui touche la vie et le quotidien de la population. Il a expliqué que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et lui s’étaient mis d’accord, lors de leur entrevue à New York, pour que les autorités des deux nations diversifient leurs échanges.