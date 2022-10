Séoul et Washington lancent des missiles face à la provocation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont lancé tôt ce matin quatre missiles sol-sol en direction de la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon, afin de répondre au tir de missile balistique à portée intermédiaire effectué hier par Pyongyang. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les armées sud-coréenne et américaine ont chacune tiré deux ATACMS, en visant une cible virtuelle.Le JCS a expliqué que ce lancement montrait la fiabilité et la précision des contre-attaques des deux alliés, capables de neutraliser les menaces, tout en maintenant l’état de surveillance.Par ailleurs, un autre projectile expédié plus tôt par la Corée du Sud, le Hyunmoo-2, est tombé directement après son survol, au sein de la base militaire. Aucun dommage humain n’a été recensé, mais le propulseur a pris feu, produisant un grand brasier.La majorité et l’opposition ont fustigé ensemble cette chute accidentelle. Le Minjoo, la première force de l’opposition, a qualifié cette manœuvre d’échec total. Il a également critiqué le ministère de la Défense d’avoir rapporté cette affaire seulement ce matin alors qu’elle est survenue hier à 23h, troublant la quiétude des riverains. Kweon Seong-dong, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, a également reproché à l’armée d’être irresponsable, avant de souligner la nécessité de mener des enquêtes sur les raisons de cet incident.Par ailleurs, hier après-midi, quatre avions de chasses de l’armée de l’air sud-coréenne de type F-15K ont effectué un vol en formation d’attaque avec quatre aéronefs américains F-16 au-dessus de la mer Jaune, située entre les deux Corées et la Chine, pour avertir le régime de Kim Jong-un.