Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden a envoyé, hier, une lettre à son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol, dans laquelle il promet de poursuivre les discussions au sujet de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA).Cette dernière prévoit, rappelons-le, les subventions à l’achat de véhicules électriques produits uniquement en Amérique du Nord, ce qui provoque des inquiétudes des constructeurs sud-coréens.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, le locataire de la Maison blanche a fait savoir à travers cette missive qu’il était bien conscient des préoccupations du dirigeant sud-coréen et a souligné que Washington continuerait d’échanger avec Séoul d’une manière franche et ouverte à ce sujet. Et il a également témoigné sa confiance envers les entreprises du pays du Matin clair.