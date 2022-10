Audit parlementaire : une BD d'un lycéen soulève une polémique sur la liberté d'expression

Photo : YONHAP News

Une bande dessinée est devenue hier un dossier polémique au sein de l'audit parlementaire et a soulevé un débat sur la liberté d'expression en Corée du Sud.Il s'agit d'une caricature du président de la République, intitulée « le Train de Yoon Suk-yeol », primée et exposée au Festival international de la bande dessinée de Bucheon, organisé du 30 septembre au 3 octobre dans la ville sud-coréenne du même nom.Le ministère de la Culture a adressé ce mardi, via un communiqué de presse, un avertissement à l'Agence pour la promotion de la bande dessinée de Corée (Komacon), l'organisateur du festival. D'où la polémique sur la liberté d'expression.Lors de la séance des questions sur les affaires culturelles, tenue hier à l'Assemblée nationale, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, s'est allié avec le ministère, en critiquant la partialité politique de l'ouvrage, qui risque d'ailleurs, selon lui, de porter atteinte à la dignité d'une personne.En revanche, le Minjoo, la première force de l'opposition, a vivement critiqué la position du parti conservateur, tout en rappelant que le président Yoon reconnaissait lui-même les satires politiques comme liberté d'expression lors de sa campagne présidentielle.De son côté, le ministre de la Culture a répondu que l'avertissement avait été adressé, non pas pour le contenu de la caricature, mais à l'agence organisatrice qui ne respectait pas les règles du festival et transformait ainsi ce dernier destiné aux collégiens et lycéens en propagande politique.Les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains artistes du pays du Matin clair se sont indignés contre les propos du ministre, qui leur rappelle le scandale de la liste noire sous la présidence de Park Geun-hye, la dirigeante destituée.Pour Park Seon-young de la Coalition pour la culture, si les autorités n'approuvent qu'une création pure et apolitique, elles entendent déjà établir une blacklist.De nombreuses associations d'artistes et de bédéistes ont critiqué en public le ministère, qui essaie d'étouffer la liberté d'expression et de création.Le « Train de Yoon Suk-yeol », signé par un lycéen, représente un train à l'image du chef de l'Etat qui file à toute vitesse en direction de personnes perplexes qui s'enfuient.