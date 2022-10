La suppression du ministère de l'Egalité des genres et de la Famille actée

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Egalité des genres et de la Famille va bientôt fermer et transmettra ses fonctions essentielles à une institution qui sera placée sous le ministère de la Santé et du Bien-être. Elle sera dirigée par un vice-ministre. Par ailleurs, le statut du ministère des Patriotes et des Anciens combattants sera relevé tandis qu'un Service des sud-Coréens de l’étranger sera créé.Tous ces changements constituent le plan de réorganisation gouvernementale que Han Chang-seop, le vice-ministre de l'Administration publique et de la Sécurité, a transmis hier au Minjoo, avant d'écouter sa réaction.De son côté, Oh Yeong-hwan, le porte-parole de la première force de l'opposition, a fait part aux journalistes les préoccupations de son parti concernant la proposition gouvernementale. Selon lui, si une entité dirigée par un vice-ministre remplace le ministère en question, elle n'aura plus de place au conseil des ministres. Ce qui affaiblira ses capacités tout comme la coopération interministérielle.L'élu a d'ailleurs rappelé l’augmentation du nombre de crimes contre les femmes au pays du Matin clair ainsi que les recommandations par l'Onu de créer un ministère indépendant chargé de l'amélioration de l'égalité des genres.Concernant le relèvement du statut du ministère des Patriotes et des Anciens combattants et la création d'un service pour les ressortissants sud-coréens à l'étranger, le Minjoo a annoncé soutenir le projet gouvernemental.Et cet après-midi, ce plan de réorganisation ministérielle a été rendu public. Comme prévu, les services liés à la jeunesse, la famille, l'égalité des genres et l'amélioration des droits des femmes seront transférés à une institution placée sous l'égide du ministère de la Santé et du Bien-être. L'embauche féminin sera désormais à la charge du ministère de l'Emploi.Quant au ministère des Patriotes et des Anciens combattants, son statut sera relevé à un véritable niveau ministériel, afin d'établir des mesures de récompense renforcées et intégrées.Enfin, une structure administrative sera également créée pour soutenir plus de 7,3 millions de ressortissants sud-coréens.