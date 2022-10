Réserves de change : la plus forte baisse mensuelle depuis 14 ans

Photo : YONHAP News

Les réserves de change totalisaient 416,77 milliards de dollars à la fin septembre, soit 19,66 milliards de moins qu’un mois plus tôt. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK).D’après la banque centrale, il s’agit de la plus forte baisse mensuelle depuis la crise financière mondiale, en octobre 2008. Principales explications à cela : les mesures visant à atténuer la volatilité du marché des changes, l’envol du dollar américain qui fait chuter la valeur convertie des avoirs autres que le billet vert ou encore la diminution du dépôt en monnaies étrangères.L’institution se veut cependant rassurante. L’un de ses hauts responsables a affirmé que le taux de régression était beaucoup plus faible qu’en 2008. En outre, à l’époque, les réserves ne s’étaient élevées qu’à quelque 200 milliards de dollars.Sachez que fin août, la Corée du Sud restait pourtant le huitième détenteur mondial des devises étrangères. Avec 3 055 milliards de dollars, la Chine dominait toujours le classement devant le Japon.