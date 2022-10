Fusion Korean Air-Asiana Airlines : un tiers de leurs vols internationaux vont être concédés

Photo : YONHAP News

Lors de la fusion entre Korean Air et Asiana Airlines, ces deux premières grandes compagnies aériennes sud-coréennes devront rendre une partie de leurs plages horaires de décollage ou d’atterrissage au profit d’autres entreprises.D'après Park Sang-hyuk, le député du Minjoo, la première force de l'opposition, 69 vols sur leurs 183 en opération en 2019, reliant le pays avec l'Europe, l'Australie et les Etats-Unis seront cédés à d'autres compagnies aériennes, étrangères ou nationales. Il s’agit de respecter les règlements internationaux contre l'oligopole qui limitent la part de marché d'une société à 50 %.Or, la part de marché accumulée des deux géants sud-coréens dépasse les 60 % pour les lignes à destination de Paris ou de Francfort entre autres, et atteint même les 100 % pour Barcelone ou New York, par exemple.Quant aux vols Séoul-Sydney, en Australie, et Séoul-Los Angeles, aux Etats-Unis, ils pourront être transférés à T'way Air et Air Premia, deux compagnies domestiques à bas coûts du pays du Matin clair. Concernant les autres, les compagnies étrangères pourront reprendre les lignes. Pour celle reliant Séoul et Londres, Korean Air mène ainsi des négociations avec la société britannique Virgin Atlantic.Les spécialistes s’inquiètent donc des concessions d’une partie des licences d’exploitation des vols en faveur de leurs concurrents directs, et s’interrogent sur une possible réduction des effets de synergie escomptés de la fusion. D’où la demande croissante d’élargir les négociations avec les compagnies domestiques.