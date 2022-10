Tirs de missiles nord-coréens : Yoon Suk-yeol promet une coopération sécuritaire avec Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est engagé à faire face à la multiplication des tirs de missiles nord-coréens à travers l’alliance avec les Etats-Unis et la coopération sécuritaire avec ceux-ci et le Japon.Yoon Suk-yeol a tenu ces propos aujourd’hui lors d’un bref échange matinal avec la presse. Il a alors voulu réaffirmer son principe d’une forte réponse aux provocations de Pyongyang, qu’il avait déjà qualifiées d’imprudentes, en coopération avec la communauté internationale.Selon le chef de l’Etat, la situation n’est pas simple, d’autant que la Corée du Nord a lancé mardi un engin à portée intermédiaire capable d’atteindre les bases américaines de l'île de Guam, où sont installés les actifs stratégiques devant être déployés dans la péninsule en cas d’urgence. Et le retour, hier soir, dans les eaux de la mer de l’Est du porte-avions à propulsion nucléaire américain USS Ronald Reagan a été décidé dans le cadre de cette collaboration.Par ailleurs, aujourd’hui encore, le Conseil de sécurité nationale (NSC) s’est réuni d’urgence et a dénoncé la nouvelle provocation du régime de Kim Jong-un. Il a durci le ton, avertissant que si celui-ci poursuit de telles bravades, il sera confronté à une réponse plus ferme.Par ailleurs, le président Yoon va s’entretenir par téléphone avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida cet après-midi. Interrogé sur les sujets à aborder, le premier a déclaré aux journalistes que le dossier sécuritaire serait au cœur de leur conversation.Le dirigeant sud-coréen en a profité pour rappeler la récente remarque du chef du gouvernement nippon. En s’exprimant lundi devant la Diète, celui-ci a affirmé que la Corée du Sud était un important pays voisin avec lequel l’archipel doit résoudre ensemble les différentes préoccupations.