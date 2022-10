Le Minjoo demande la révocation du secrétaire général de la BAI

Photo : YONHAP News

Nouvelle affaire qui suscite la colère du Minjoo. Elle concerne cette fois un SMS échangé hier entre le secrétaire général de la Cour des comptes (BAI) Ryou Byeong-ho et le premier secrétaire présidentiel à la planification politique Lee Kwan-sup.Dans ce texto filmé par des caméras à son insu, le premier a écrit au second que son institution allait diffuser un document répliquant l’information publiée par les médias, qui ont évoqué un vice de procédure dans l’audit sur le meurtre, en septembre 2020, d’un fonctionnaire sud-coréen par des soldats nord-coréens dans leurs eaux territoriales en mer Jaune. Un drame survenu donc sous l’administration de Moon Jae-in. Et le pouvoir en exercice reproche à celle-ci de ne pas avoir fait suffisamment d’efforts pour l’empêcher.Le Minjoo, l’ex-formation présidentielle, aujourd’hui dans l’opposition, n’a pas tardé à réagir. Selon ses députés, il s’agit d’un acte anticonstitutionnel et le successeur de Moon est derrière l’audit.Le parti de centre-gauche réclame alors la révocation de Ryou, voire sa détention provisoire pour enquêter sur lui, et le départ de son patron Choi Jae-hae. Dans le même temps, elle a promis une enquête parlementaire, si les investigations ne sont pas menées sur le soupçon de copinage entre le Bureau présidentiel et la BAI, qui dispose pourtant d’un statut indépendant. Une allégation niée aujourd’hui par le chef de l'Etat Yoon Suk-yeol.Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement de Yoon, lui, continue de fustiger l’ex-président de la République pour son refus de répondre au questionnaire écrit de la Cour des comptes sur l’incident en question.