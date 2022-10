Photo : YONHAP News

Sur fond de recul net de l’épidémie de coronavirus, 28 648 nouveaux cas ont été identifiés en l’espace de 24 heures. Soit une baisse de quelque 6 000 contaminations sur une journée. Le chiffre le plus faible pour un jeudi depuis 13 semaines.Sans surprise, la région de Séoul, où vit près de la moitié de la population nationale compte le plus grand nombre de nouveaux cas positifs, avec un peu plus de 13 000 infections.En ce qui concerne le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, il a légèrement diminué à 325, huit de moins qu’hier. C’est du jamais-vu depuis 59 jours.Et 29 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant à 28 573 le total cumulé de victimes et à 0,11 % le taux de létalité.