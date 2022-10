Tir de missiles nord-coréens : les manœuvres maritimes Corée-USA-Japon sont relancées

Photo : KBS News

La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont lancé aujourd’hui de nouvelles manœuvres en mer de l'Est pour contrer les menaces nucléaires et de missiles nord-coréennes. Elles constituent un renforcement de la coopération trilatérale en matière de sécurité, seulement une semaine après la fin des derniers entraînements du genre, face à la série continue de bravades du régime de Kim Jong-un. A noter que c'est la première fois que les trois pays procèdent à des exercices de cette envergure dans un intervalle de deux semaines.L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a confirmé le même jour que Séoul, Washington et Tokyo menaient des manœuvres de défense antimissile pour répondre aux provocations de Pyongyang. Elles sont axées sur la maîtrise des procédures de détection, de suivi et d'interception de projectiles tout en partageant des informations sur les cibles concernées.