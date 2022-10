Météo : avertissement de fortes pluies dans l’est

Photo : YONHAP News

Les nuages ont traversé le pays du Matin clair et un air automnal s’est fait ressentir. Cependant, la côte est a été en proie à d’importantes averses en raison de l’influence du vent venu de l’est.Un avertissent de fortes de pluies a été émis à Uljin dans la province de Gyeongsang du Nord et à Gangneung et à Yangyang dans celle de Gangwon, toutes deux situées dans l’est du pays. Plus de 120 mm sont attendus jusqu’à demain. A noter que l’ouest n’est pas à l’abri de quelques précipitations passagères.Du côté des températures, elles sont sensiblement identiques à hier. Séoul a enregistré 20°C, le nord-est toujours légèrement plus frais avec 18°C, les régions centrales et du sud sont montées jusqu’à 22°C tandis que l’île méridionale de Jeju a affiché la maximale avec 23°C.