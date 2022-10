Tirs de missiles nord-coréens : Yoon Suk-yeol échange avec Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen s’est entretenu hier au téléphone avec le Premier ministre japonais sur demande de ce dernier. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida ont condamné fermement les tirs répétés de missiles nord-coréens en les dénonçant comme une « grave et importante provocation » menaçant non seulement la péninsule coréenne mais aussi l’Asie du Nord-est et la communauté internationale.Durant 25 minutes, les deux dirigeants se sont engagés sur une coopération bilatérale pour réagir aux bravades de Pyongyang. Par ailleurs, ils étaient du même avis pour délivrer le message que la Corée du Nord doit cesser ses provocations « imprudentes » et qu’elle en payerait le prix.Selon Yoon et Kishida, il est important dans ce sens de renforcer la coopération trilatérale Séoul-Washington-Tokyo et de faire preuve d’une forte solidarité avec la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l’Onu.D’après Séoul, le président Yoon et son interlocuteur ont souligné que la Corée du Sud et le Japon sont des partenaires mutuels importants et doivent résoudre ensemble les différents dossiers de la communauté internationale.Les deux leaders ont promis de poursuivre conjointement les efforts diplomatiques tout en appréciant les signes positifs constatés dans les relations bilatérales depuis leur rencontre en marge de l’Assemblée générale des Nations unies le mois dernier à New York.Cependant, la présidence sud-coréenne a précisé que Yoon et Kishida n’ont pas évoqué les dossiers contentieux liés au passé douloureux, ni l’accord bilatéral de partage de renseignements militaires (GSOMIA) qui reste suspendu depuis 2019.