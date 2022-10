Pyongyang déploie 12 avions de combat en signe de protestation

Photo : YONHAP News

Pyongyang a mobilisé, hier, douze avions de combat au sud de la « ligne de surveillance spéciale » fixée par Séoul.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), la Corée du Nord a déployé huit chasseurs et quatre bombardiers pour qu’ils effectuent un vol en escadrille dans les environs allant de Koksan à Hwangju dans la province de Hwanghae du Nord, et un exercice de tirs air-sol pendant une heure sur une zone non-identifiée dans ce périmètre.Le JCS a expliqué que les avions militaires du pays communiste sont descendus jusqu’au sud de la « ligne de surveillance spéciale » vers 14h, hier après-midi, et l’armée sud-coréenne a déployé immédiatement une trentaine d’avions de combat tels que le F-15K pour démontrer sa capacité de riposte écrasante.Une précision. La « ligne de surveillance spéciale » est située en territoire nord-coréen. Séoul l’a fixée afin de réagir au plus vite à toute provocation aérienne de Pyongyang, ce étant donné une très grande rapidité des chasseurs. La délimitation en question est située à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de la « ligne d’action tactique » que l’armée du Sud a désignée dans le cadre de son plan de réactivité. Selon le JCS, les 12 avions nord-coréens n’ont pas franchi cette ligne hier.C’est la première fois que le régime de Kim Jong-un procède à un vol en escadrille en signe de protestation. Cependant, ce mouvement n’enfreint pas l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Le royaume ermite semble avoir organisé ce déploiement aérien pour manifester contre les exercices conjoints que Séoul et Washington mènent successivement en réponse à la multiplication de ses tirs de missiles. Il aurait réagi en particulier à celui du 4 octobre dernier.Pour rappel, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont déployé, mardi, huit avions de combat, tels que des chasseurs F-15K sud-coréen et F-16 américain. Ces avions ont effectué un vol en escadrille et un exercice de frappe sur une cible fictive en mer Jaune, séparant la péninsule coréenne et le continent chinois.Selon Séoul, le JCS va suivre de très près les mouvements de l’armée nord-coréenne pour faire face à toute éventualité, ce en étroite coopération avec les forces militaires américaines.