22 298 nouveaux cas de COVID-19, dont 54 importés, ont été signalés en l’espace de 24 heures en Corée du Sud. Il s’agit d’une baisse de 6 350 contaminations sur une journée et du chiffre le plus bas pour un vendredi depuis 13 semaines.En ce qui concerne le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, il a progressé à 329, soit quatre de plus que la veille.Et 41 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant à 28 614 le total cumulé de victimes liés au coronavirus au pays du Matin clair. Le taux de létalité reste à 0,11 %.