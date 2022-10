PPP : Lee Jun-seok suspendu pour encore un an

Photo : YONHAP News

Les nuages s’accumulent au-dessus de Lee Jun-seok, l’ancien patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle.Hier, le tribunal l’a débouté de sa demande d’injonction visant à bloquer le nouveau comité d’urgence, qui est une direction intérimaire du parti lancée le mois dernier avec à sa tête Chung Jin-suk.Hasard du calendrier, le comité d’éthique du PPP s’est réuni le même jour, et a convenu de suspendre Lee de sa qualité de membre du mouvement encore pour un an, jusqu’à janvier 2024. Une décision rendue dans la nuit de jeudi à vendredi après cinq heures de discussions marathon. En juillet, il lui avait déjà imposé la même sanction, alors pour six mois.Autrement dit, le jeune homme politique a de facto perdu son poste de chef du parti, dont le mandat devait expirer normalement en juin prochain. Il ne pourra pas non plus être candidat à sa propre succession lors de la convention nationale prévue début 2023. Il lui est aussi devenu difficile d’être investi par le PPP pour les législatives qui seront organisées en avril 2024.L’organe disciplinaire a notamment reproché à l’ex-chef d’avoir déposé une nouvelle requête d’injonction contre le comité d’urgence conduit par Chung Jin-suk, né pourtant d’un commun accord des élus. Il l’a également blâmé pour des « propos outrageants », qui selon ses membres, ont porté atteinte à la dignité de la formation et du président de la République.