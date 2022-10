Comptes courants : un déficit de plus de 3 milliards de dollars en août

Photo : YONHAP News

Les prix à l’importation des matières premières grimpent et le déficit commercial se creuse. Conséquence logique : la balance courante a fini le mois d’août dans le rouge pour la première fois depuis mai.D’après la Banque de Corée (BOK), qui a fait part aujourd’hui de ses premières estimations sur le sujet, en août, la Corée du Sud a dégagé un déficit d’un peu plus de trois milliards de dollars. Soit une baisse de quelque 10,5 milliards par rapport à un an plus tôt, puisqu’en août 2021, le pays avait enregistré un excédent de 7,5 milliards.S’agissant du solde des biens échangés, il s’est dégradé de 10,5 milliards de dollars en un an et son déficit a atteint 4,5 milliards. Explication à cela : l’ampleur de l’augmentation des importations a été quatre fois plus importante que celle des exportations.Même chose pour les services importés et exportés : -1,6 milliard de dollars par rapport à août 2021.La banque centrale affiche cependant son optimisme pour septembre. Pour l’institution, il est fort possible que le mois dernier, la balance des paiements courants ait été redevenue positive, le déficit commercial s’étant contracté.