Washington prêt à restreindre les exportations de certaines puces électroniques en Chine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain s’apprête à annoncer ses nouvelles mesures contre l’exportation vers la Chine des équipements nécessaires pour la fabrication de semi-conducteurs de pointe. Selon l’agence Reuters, le département du Commerce doit en faire part dans le courant de la semaine, ce vendredi au plus tôt.Les nouvelles restrictions devront obliger désormais les fournisseurs locaux à obtenir l’autorisation du ministère, s’ils veulent vendre à des entreprises chinoises produisant des puces DRAM au-dessus du nœud de 18 nanomètres, des puces NAND Flash au-dessus de 128 couches ou des puces logiques en dessous de 14 nanomètres. Cela dit, les conditions requises pour accorder cette licence sont difficiles à satisfaire.La question est de savoir si les mêmes règles sont appliquées aux firmes étrangères fabriquant des puces mémoire avancées dans l’empire du Milieu. Parmi elles, les géants sud-coréens Samsung Electronics et SK hynix. Leurs demandes de licence pour recevoir des équipements « made in USA » seront examinées au cas par cas. Cela devra toutefois avoir un impact, que ce soit direct ou indirect, sur l’industrie concernée du pays du Matin clair.On a par ailleurs appris de sources diplomatiques qu’avant de décider de cette nouvelle répression des puces en Chine, l’administration de Joe Biden en avait informé le gouvernement de Séoul et s’était concertée avec lui à plusieurs reprises.