Samsung Electronics s’attend à une baisse de son bénéfice d’exploitation au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Mauvaise nouvelle pour Samsung Electronics. Le groupe sud-coréen a annoncé aujourd’hui qu’entre juillet et septembre, son bénéfice d’exploitation devrait chuter de 32 % en glissement annuel et de 23 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre seulement 10 800 milliards de wons, soit environ 7,7 milliards d’euros.Si ces résultats ne sont pas encore définitifs, c’est la première fois en trois ans que le premier fabricant de smartphones de la planète a fait part du déclin en rythme annuel. La contraction de la demande due au ralentissement de l’économie mondiale en serait le premier responsable.En revanche, le chiffre d’affaires devrait progresser de 2,7 % en un an pour s’élever à 76 000 milliards de wons, l’équivalent de 54,5 milliards d’euros. Il restera alors supérieur au seuil de 70 000 milliards pour le cinquième trimestre consécutif.Les résultats définitifs sont attendus à la fin du mois.