Washington se dit prêt à infliger une nouvelle mesure punitive contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord ne cesse de renouveler ses provocations balistiques, le département d’Etat américain s’est dit très attentif à tout mouvement au nord du 38e parallèle et aussi prêt à prendre des mesures punitives supplémentaires à son encontre. C’est ce qu’a annoncé son vice-porte-parole en chef lors d’un briefing organisé hier à Washington.Vedant Patel a vivement condamné le lancement de deux missiles balistiques de courte portée effectué hier matin par le régime de Kim Jong-un. Selon lui, ce tir, aussi bien que les précédents, constituent une « menace directe » pour la région et la communauté internationale.Patel a souligné que son pays disposait de nombreux outils, tels que de nouvelles sanctions, qu’il est prêt à utiliser en cas de besoin pour responsabiliser le royaume ermite. Toutefois, il n’a pas manqué d’appeler ce dernier à revenir à la table des discussions en précisant que Washington maintient toujours son principe de dialogue sans condition.Le Pentagone a réagi également. Son porte-parole, le général Pat Ryder, s’est aussi exprimé au sujet du dossier nord-coréen lors d’un briefing hier. Il a déclaré que le porte-avions à propulsion nucléaire américain USS Ronald Reagan a mené des exercices antibalistiques avec des destroyers sud-coréens et japonais dans les eaux internationales de la mer de l’Est, et que cela n’était pas une nouveauté.Ryder a expliqué que les Etats-Unis gardaient une alliance de longue date avec la Corée du Sud et le Japon. De ce fait, il a souligné que leurs exercices militaires conjoints dans le cadre de la coopération bilatérale et trilatérale se focalisent sur l’autodéfense et qu’ils ne constituent en aucun cas une menace pour la région contrairement aux provocations nord-coréennes.