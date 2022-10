Coup d’envoi des Jeux nationaux

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les Jeux nationaux de Corée du Sud démarrent à Ulsan dans le sud-est du territoire. Il s’agit de leur 103e édition.C’est la première fois en trois ans que la plus importante compétition sportive du pays se déroulera « normalement », puisqu’en 2020, elle n’avait pas eu lieu en raison de la propagation fulgurante du COVID-19 et que l’an dernier, seules les épreuves pour les moins de 19 ans ont été disputées.Cette année, l’ambiance est plutôt festive. Quelque 28 900 athlètes représentant chaque province et grande ville ainsi que les organisations sportives des sud-Coréens de l’étranger sont présents à cette rencontre qui se tient tous les ans. Ils n’ont jamais été aussi nombreux. Avec au programme, 49 épreuves. Les sportifs qualifiés pour les Jeux asiatiques 2022 de Hangzhou en Chine, reportés à octobre 2023, pourront en profiter pour se réconforter.Parmi les jeunes talents ayant déjà réalisé de grands exploits aux compétitions mondiales figurent le sauteur en hauteur Woo Sang-hyeok, qui a réécrit l’histoire de l’athlétisme du pays du Matin clair, le nageur Hwang Sun-woo, la gymnaste Yeo Seo-jeong ou encore le pentathlonien Jun Woong-tae.