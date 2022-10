La Corée du Sud pourrait s’ouvrir à la diffusion de médias nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a mis l’accent sur le rôle de la culture et du sport dans les relations intercoréennes alors que ces dernières se retrouvent de nouveau dans une impasse.Dans son rapport présenté aujourd’hui à l’occasion de l’audit parlementaire, Kwon Young-se a évoqué la possibilité d’ouvrir d’abord la Corée du Sud aux médias et à l’édition de son voisin du Nord, ce de façon progressive, étant donné que les deux parties auront du mal à s’ouvrir simultanément dans un proche avenir. Et d’ajouter que le gouvernement collecterait les opinions de l’Assemblée nationale, des organismes concernés et ceux de différents horizons afin d’agir sur un consensus social.En juillet dernier, le ministère de la Réunification a présenté une telle initiative visant à rétablir l’unité du peuple coréen entre le Sud et le Nord, lorsqu’il rendait compte de son projet d’activités devant le président de la République. A l’époque, l’un de ses responsables a déclaré que Séoul pourrait s’ouvrir en premier aux médias nord-coréens tout en incitant Pyongyang à lui emboîter le pas.Par ailleurs, le ministre Kwon a promis de trouver des opportunités de relancer les échanges sportifs intercoréens, notamment à l’occasion de grands événements à venir tels que les Championnats du Monde de Haltérophilie 2022 à Bogota en Colombie en décembre prochain, les Jeux asiatiques 2022 à Hangzhou en septembre 2023 et les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'Hiver de Gangwon, prévus en janvier 2024.