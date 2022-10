Photo : YONHAP News

La première semaine d’octobre prend fin paisiblement avec un vendredi assez agréable sur toute la péninsule, et ce malgré un léger vent frisquet par moment. Le nord-est, et notamment la ville de Gangneung, est toujours sous la pluie pour le sixième jour consécutif. Du côté du thermomètre, il n’a quasiment pas changé depuis quelques jours, aux alentours de 20°C pour une grande partie du pays.Samedi, le soleil rayonnera le matin et sera quelque peu masqué dans l’après-midi dans le sud. En revanche, dimanche, la Journée du hangeul, le temps sera nuageux et pluvieux. Dans la matinée, un voile gris menaçant recouvrera tout le territoire avant que des averses s’abattent jusqu’à la fin du week-end.