JCS : la Corée du Nord tire 2 missiles balistiques de courte portée

Photo : KBS News

La Corée du Nord a lancé ce dimanche deux nouveaux missiles balistiques de courte portée.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé que ces engins auraient été tirés entre 1h48 et 1h58 du matin, une première pour cette tranche horaire cette année, depuis les environs de Munchon dans la province de Gangwon en direction de la mer de l’Est. Ils ont parcouru une distance de 350 km, avec une altitude de 90 km et une vitesse de Mach 5. Leur distance et altitude sont similaires à celles du KN-25, récemment lancé par Pyongyang. Les services de renseignement sud-coréens et américains analysent actuellement plus en détails ces projectiles.Il s’agit de la septième série de tests d’armes en deux semaines. Le royaume ermite a effectué 23 essais de missiles balistiques et deux de croisière cette année.Le JCS a déclaré que l’armée sud-coréenne maintenait une posture de défense ferme tout en surveillant les mouvements du régime de Kim Jong-un, et ce en étroite coopération avec les États-Unis.Cette dernière provocation survient quelques heures après la fin de l’exercice maritime conjoint entre Séoul et Washington impliquant le porte-avions américain USS Ronald Reagan. De plus, elle intervient à la veille du 77e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, célébré lundi.A Séoul, le Conseil de sécurité nationale (NSC), réuni d’urgence, a fermement condamné cette nouvelle bravade nord-coréenne, en la qualifiant de « violation manifeste des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu et d'acte qui exacerbe les tensions sur la péninsule coréenne et dans la région ». Le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol a été briefé des informations pertinentes et ce avant la tenue de la réunion du comité permanent d'urgence du NSC dirigée par Kim Sung-han, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale.