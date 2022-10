COVID-19 : le nombre de nouvelles contaminations passe sous les 10 000

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 est passé sous la barre des 10 000 pour la première fois en 98 jours en Corée du Sud.Ces dernières 24 heures, ce chiffre s’est élevé à 8 981, dont 47 cas importés. A noter que ce dernier demeure sous le seuil des 100 depuis que le test PCR à l’entrée sur le territoire a été levé le 1er octobre dernier.Par ailleurs, 311 malades, soit six de plus par rapport à la veille, se trouvent dans un état critique. 23 décès additionnels sont à déplorer, ce qui porte à 28 698 le nombre cumulé de victimes depuis le début de la pandémie au pays du Matin clair, avec un taux de létalité de 0,11 %.Dans ce contexte, les injections du vaccin susceptible de prévenir les sous-variants du mutant Omicron débuteront à partir de mardi. Il s’agit d'un sérum bivalent développé par Moderna.Les 60 ans et plus ainsi que les pensionnaires des Ehpad, disposant d'au moins deux doses, seront prioritaires pour l'inoculation.