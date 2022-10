Kim Jong-un ne voit pas le besoin de dialoguer avec les ennemis

Photo : KBS News

La récente série de tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord constituaient des exercices d’une troupe de l’arme nucléaire tactique. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse nord-coréenne KCNA ce matin en déclarant qu’ils se sont déroulés entre le 25 septembre et le 9 octobre.Selon la presse, le leader nord-coréen a affirmé, en dirigeant les entraînements, qu'aucun dialogue avec les ennemis n'était nécessaire et qu'il n'en ressentait pas le besoin. Kim Jong-un a déclaré être désormais convaincu par cet événement qu’il pourrait imposer à ses troupes une mission stratégique importante.Le dirigeant a d’ailleurs averti que les mouvements irresponsables de Washington et Séoul ne faisaient qu’aggraver la situation, conduisant à une réaction plus sévère de Pyongyang. Avant de préciser qu’en cas de besoin, il prendra tous les dispositifs militaires pertinents.Kim III a ajouté que ces manœuvres visaient à vérifier la capacité de dissuasion du pays ainsi qu’à mettre en garde les antagonistes en arborant sa compétence de frappe nucléaire.Ces deux dernières semaines, le royaume ermite a lancé des missiles balistiques de portées différentes depuis plusieurs endroits du territoire. Le tir le plus récent qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche a été décrit par la KCNA comme un entraînement de lance-roquettes multiples consistant à simuler l'attaque contre les principaux ports des nations ennemies.